***IAZ* *YKSLN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.11.2019 12:03
***IAZ******YKSLN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumumuz tarafından hazırlanan Yükselen Çelik A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analiz Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796862
BIST
15:06101.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 806,39
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:065,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:066,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:06274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 274,89
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.015.950
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,22
|47.761.633
|% 13,99
|
|BERA
|4,15
|164.370.043
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,18
|2.529.586
|% -5,87
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|ASELS
|18,57
|311.755.606
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|230.871.882
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,29
|138.491.835
|% 1,78
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3918
|7,4288
|% 0,05
|
|Frank
|5,7679
|5,8027
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5297
|1,5374
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-1,20
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,30
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-4,50
|
|Yarım
|877
|900
|-2,17
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,26
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