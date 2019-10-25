***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -5.569 0 188.755 -3.316 42.484 1.093.724 0 1.093.724TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.794 0 47.794 0 47.794Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.794 0 47.794 0 47.794Yeni Bakiye860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -5.569 0 188.755 44.478 42.484 1.141.518 0 1.141.518Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -108.149 0 0 0 0 -108.149 0 -108.149Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.438 50.438 0 50.438Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 3.316 -42.484 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 -39.168 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.484 -42.484 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -113.718 0 227.923 47.794 50.438 1.083.807 0 1.083.807Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 71 0 0 0 70.072 0 0 0 27.502 97.645 0 97.645Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.339 616 0 0 -13.017 0 289.992 47.794 27.502 1.225.639 0 1.225.639Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER819.799 4.964.395 5.784.194 861.212 2.733.144 3.594.356GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 691.177 4.883.504 5.574.681 585.677 1.785.507 2.371.184Teminat Mektupları669.341 1.507.789 2.177.130 585.677 1.454.768 2.040.445Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları669.341 1.507.789 2.177.130 585.677 1.454.768 2.040.445Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler21.836 301.190 323.026 0 217.850 217.850Belgeli Akreditifler21.836 72.067 93.903 0 100.678 100.678Diğer Akreditifler0 229.123 229.123 0 117.172 117.172Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.074.525 3.074.525 0 112.889 112.889Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 119.700 7.158 126.858 122.983 107.531 230.514Cayılamaz Taahhütler119.700 7.158 126.858 122.983 107.531 230.514Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.829 7.158 9.987 5.020 107.531 112.551Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri30.153 0 30.153 29.325 0 29.325Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri7.917 0 7.917 7.720 0 7.720İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 6 0 6Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri78.031 0 78.031 73.608 0 73.608Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri203 0 203 199 0 199Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler564 0 564 7.105 0 7.105Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR8.922 73.733 82.655 152.552 840.106 992.658Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler8.922 73.733 82.655 152.552 840.106 992.658Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.922 50.727 59.649 43.282 43.200 86.482Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.476 26.292 29.768 42.372 1.308 43.680Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.446 24.435 29.881 910 41.892 42.802Para ve Faiz Swap İşlemleri0 23.006 23.006 109.270 786.850 896.120Swap Para Alım İşlemleri0 11.480 11.480 0 460.472 460.472Swap Para Satım İşlemleri0 11.526 11.526 109.270 326.378 435.648Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 10.056 10.056Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 5.028 5.028Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 5.028 5.028Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER8.610.827 27.376.787 35.987.614 6.514.438 23.103.018 29.617.456EMANET KIYMETLER918.683 4.355.421 5.274.104 950.226 4.292.713 5.242.939Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler42.298 17.914 60.212 41.105 15.833 56.938Tahsile Alınan Çekler28.879 11.317 40.196 51.270 9.844 61.114Tahsile Alınan Ticari Senetler3.663 10.936 14.599 7.592 7.573 15.165Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler842.707 4.310.444 5.153.151 844.617 4.257.204 5.101.821Emanet Kıymet Alanlar1.136 4.810 5.946 5.642 2.259 7.901REHİNLİ KIYMETLER7.692.144 23.021.366 30.713.510 5.564.212 18.810.305 24.374.517Menkul Kıymetler59 0 59 3.587 0 3.587Teminat Senetleri921 57 978 921 53 974Emtia71.230 62.993 134.223 71.445 262.792 334.237Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.307.220 14.519.401 17.826.621 3.747.100 12.587.299 16.334.399Diğer Rehinli Kıymetler4.312.714 8.438.915 12.751.629 1.741.159 5.960.161 7.701.320Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI9.430.626 32.341.182 41.771.808 7.375.650 25.836.162 33.211.812Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAAL 1.011.559 637.530Ödenen Faizler-718.304 -473.024Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar53.719 61.394Elde Edilen Diğer Kazançlar42.996 46.501Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar12.533 6.404Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-132.099 -113.936Ödenen Vergiler-59.687 -22.636Diğer83.369 -493.646Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.035.350 1.295.149Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1 -1Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-260.498 692.620Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-32.678 -1.606.550Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.258 -28.935Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-576.237 223.781Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.541.739 2.810.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-594.688 -817.282Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-32.029 21.092Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.329.436 943.736YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-274.279 -1.258.415İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-20.978 -2.576Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.049 422.746Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.017 -491.066Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar645.078 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-892.147 -492.545Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-15.298 -694.974FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-11.041 246.846Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.044.116 -67.833Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.526.375 1.567.656Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.570.491 1.499.823Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)27.502 50.438 247 -7.048DİĞER KAPSAMLI GELİRLER70.143 -108.149 24.446 -42.376Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar71 0 71 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler71 0 71 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar70.072 -108.149 24.375 -42.376Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri88.112 0 30.691 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -135.186 0 -52.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.040 27.037 -6.316 10.594TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.645 -57.711 24.693 -49.424Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.955.496 5.016.170 6.971.666 1.978.633 4.353.519 6.332.152Nakit ve Nakit Benzerleri1.206.796 3.916.007 5.122.803 868.915 2.954.072 3.822.987Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 206.275 1.582.999 1.789.274 529.798 1.277.101 1.806.899Bankalar(5.I.3) 2.263 2.340.143 2.342.406 123 1.682.523 1.682.646Para Piyasalarından Alacaklar1.000.448 0 1.000.448 339.898 0 339.898Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.190 -7.135 -9.325 -904 -5.552 -6.456Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar15 0 15 31 0 31Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15 0 15 31 0 31Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 748.335 1.100.148 1.848.483 1.079.785 1.399.248 2.479.033Devlet Borçlanma Senetleri748.335 568.510 1.316.845 1.079.785 518.314 1.598.099Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 8.772 8.772 0 6.255 6.255Diğer Finansal Varlıklar0 522.866 522.866 0 874.679 874.679Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 350 15 365 29.902 199 30.101Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı350 15 365 29.902 199 30.101Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.507.123 7.422.915 9.930.038 3.255.958 5.743.087 8.999.045Krediler(5.I.5) 2.211.738 5.615.209 7.826.947 2.834.411 4.995.034 7.829.445Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 468.763 1.876.184 2.344.947 530.238 850.266 1.380.504Devlet Borçlanma Senetleri468.763 1.043.477 1.512.240 530.238 459.739 989.977Diğer Finansal Varlıklar0 832.707 832.707 0 390.527 390.527Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-173.378 -68.478 -241.856 -108.691 -102.213 -210.904SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI75.998 0 75.998 75.998 0 75.998İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)111.876 0 111.876 35.357 0 35.357MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8.008 0 8.008 7.914 0 7.914Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer8.008 0 8.008 7.914 0 7.914YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI14.269 0 14.269 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.13) 28.838 0 28.838 43.262 0 43.262DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.15) 24.907 2.256 27.163 28.203 2.864 31.067VARLIKLAR TOPLAMI4.726.515 12.441.341 17.167.856 5.425.325 10.099.470 15.524.795YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 3.191.250 6.989.168 10.180.418 2.286.045 5.922.049 8.208.094ALINAN KREDİLER(5.II.3) 3.976 3.783.723 3.787.699 1.162.755 2.919.795 4.082.550PARA PİYASALARINA BORÇLAR23.190 0 23.190 257.264 88.881 346.145İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 468 100 568 749 373 1.122Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı468 100 568 749 373 1.122Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.5) 79.369 0 79.369 0 0 0KARŞILIKLAR(5.II.7) 56.492 27.127 83.619 54.956 4.183 59.139Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı16.962 0 16.962 14.588 0 14.588Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar39.530 27.127 66.657 40.368 4.183 44.551CARİ VERGİ BORCU(5.II.8) 17.832 0 17.832 33.908 0 33.908ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.10) 0 1.715.339 1.715.339 0 1.579.084 1.579.084Krediler0 1.715.339 1.715.339 0 1.579.084 1.579.084Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.4) 46.218 7.965 54.183 51.724 35.035 86.759ÖZKAYNAKLAR(5.II.11) 1.228.200 -2.561 1.225.639 1.159.282 -31.288 1.127.994Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler13.955 0 13.955 13.884 0 13.884Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-10.456 -2.561 -13.017 -51.801 -31.288 -83.089Kar Yedekleri289.992 0 289.992 227.923 0 227.923Yasal Yedekler15.697 0 15.697 12.594 0 12.594Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler216.929 0 216.929 157.963 0 157.963Diğer Kar Yedekleri57.366 0 57.366 57.366 0 57.366Kar veya Zarar75.296 0 75.296 109.863 0 109.863Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı47.794 0 47.794 47.794 0 47.794Dönem Net Kâr veya Zararı27.502 0 27.502 62.069 0 62.069YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.646.995 12.520.861 17.167.856 5.006.683 10.518.112 15.524.795Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 964.947 826.967 307.795 327.021Kredilerden Alınan Faizler540.216 572.387 156.211 222.237Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler30.922 22.244 7.456 9.239Bankalardan Alınan Faizler68.542 4.937 21.133 1.811Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler16.844 10.084 175 4.543Menkul Değerlerden Alınan Faizler209.142 217.227 73.183 89.171Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar97.143 161.761 32.705 62.029İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler111.999 55.466 40.478 27.142Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri99.281 88 49.637 20FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -702.008 -516.206 -234.578 -224.604Mevduata Verilen Faizler-498.632 -277.718 -181.527 -119.696Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-177.232 -193.725 -48.191 -84.152Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-16.125 -44.470 -1.478 -20.587İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-9.506 0 -3.235 0Diğer Faiz Giderleri-513 -293 -147 -169NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ262.939 310.761 73.217 102.417NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ50.888 60.164 19.602 48.697Alınan Ücret ve Komisyonlar55.815 64.205 21.271 50.314Gayri Nakdi Kredilerden12.409 8.204 4.014 2.994Diğer43.406 56.001 17.257 47.320Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.927 -4.041 -1.669 -1.617Gayri Nakdi Kredilere-14 -61 -4 -3Diğer-4.913 -3.980 -1.665 -1.614TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 11.391 -23.408 1.907 11.715Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)174 65 37 30Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.293 229.096 -215 144.550Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)12.510 -252.569 2.085 -132.865DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 35.561 75.753 12.088 1.390FAALİYET BRÜT KÂRI360.779 423.270 106.814 164.219BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -55.511 -143.378 -20.298 -99.858DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -8.181 -16.846 2.942 -6.610PERSONEL GİDERLERİ (-)-132.099 -113.936 -46.188 -48.763DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -112.056 -78.691 -37.108 -20.924NET FAALİYET KARI (ZARARI)52.932 70.419 6.162 -11.936BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 52.932 70.419 6.162 -11.936SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) -25.430 -19.981 -5.915 4.888Cari Vergi Karşılığı-28.975 -6.696 6.858 9.042Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-19.775 -13.285 4.973 -4.154Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi23.320 0 -17.746 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.9) 27.502 50.438 247 -7.048DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.10) 27.502 50.438 247 -7.048Grubun Karı (Zararı)27.502 50.438 247 -7.048Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00320000 0,00590000 0,00000000 -0,00080000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795057BIST