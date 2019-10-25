***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarICBC Turkey Bank A.Ş.'nin 3.çeyrek solo faaliyet raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795059BIST