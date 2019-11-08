***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.11.2019 ve 08.11.2019 tarihlerinde bazı internet siteleri ve basın-yayın organlarında çıkan "ICBC Bank İstanbul Tower'ı satın aldı" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797657BIST