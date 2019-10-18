***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Ekim 2019 tarihinde ICBC Turkey Bank A.Ş. nin kredi notlarını aşağıda yer aldığı şekilde teyit etmiştir.Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notu: "B+", Görünüm: NegatifUzun Vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notu: "BB-", Görünüm: NegatifKısa Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları: "B",Destek notu : "4"Finansal Kapasite Notu: "b+"Ulusal Uzun Vadeli kredi notu: "AA(tur)", Görünüm: "Durağan"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793954BIST