***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.10.2019 17:23
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Ekim 2019 tarihinde ICBC Turkey Bank A.Ş. nin kredi notlarını aşağıda yer aldığı şekilde teyit etmiştir.
Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notu: "B+", Görünüm: Negatif
Uzun Vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notu: "BB-", Görünüm: Negatif
Kısa Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları: "B",
Destek notu : "4"
Finansal Kapasite Notu: "b+"
Ulusal Uzun Vadeli kredi notu: "AA(tur)", Görünüm: "Durağan"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793954
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