***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın "Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi N180A Kadıköy-İSTANBUL" adresinde faaliyet göstermekte olan Moda Şubesi, 02 Aralık 2019 tarihi itibariyle "Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi N138A Kadıköy-İSTANBUL" adresinde faaliyetine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801306BIST