***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2020 16:53
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamalardır. 11.04.2019 tarihli açıklamamız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamıza 2.972.535.- TL idari para cezası verildiği, Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 2.229.401,25 TL'nin, ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma dahil yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Bankamız tarafından ödendiği, Bankamız aleyhine verilen idari para cezasının iptali için, süresi içinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde Bankamız tarafından dava açıldığı, iptal davasının reddedildiği, karar için Bankamızca İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu ile başvuru yapıldığı, Danıştay tarafından, kararı eksik inceleme gerekçesi ile Bankamız lehine bozduğu ve dava sürecinin devam ettiği hususu duyurulmuştu. Söz konusu dava ile ilgili olarak yeniden yargılama kapsamında bilirkişi incelemesi yapılacak olup, dava süreci devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807444
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|ARENA
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|% 12,44
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|ARTI
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|% 9,88
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|VKING
|2,36
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|% 9,77
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|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
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|
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|
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|% -7,44
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
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|Alış
|Satış
|%
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|298
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|31,00
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