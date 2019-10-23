***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.10.2019 17:58
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu kararıyla
Bankamız risk stratejisini, risk iştahını, risk yönetimi politikasını, risk yönetimi prosedürlerini ve iç kontrol sürecini gözden geçirme, belirleme ve ilgili üst düzey yöneticiler ile risk yönetimi bölümlerinin risk yönetimi çalışmalarını denetlemede ve değerlendirmede Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla
- 5 Yönetim Kurulu Üyesinden oluşan bir Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi'nin kurulmasına,
-Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeliklerine Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang GAO, Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Shaoxiong XIE, Yönetim Kurulu Üyesi Peiguo LIU, Yönetim Kurulu Üyesi Jianfeng ZHENG ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ying WANG'ın atanmalarına,
-Komite'de Başkanlık görevinin Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang GAO tarafından yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794408
BIST
18:0599.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.898,80
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.851
En Düşük
98.637
18:055,7309
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0775
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7250
18:056,3789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,0848
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,3668
18:05274,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -3,03
|Açılış
|: 274,86
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
274,66
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.610.637
|% 19,42
|
|ATSYH
|0,70
|394.576
|% 18,64
|
|KLNMA
|40,30
|33.646.642
|% 14,81
|
|DOKTA
|36,50
|10.031.679
|% 14,42
|
|QNBFL
|28,30
|428.973
|% 13,20
|
|SANEL
|3,70
|299.605
|% -12,32
|
|ORMA
|3,00
|129.057
|% -9,09
|
|PRZMA
|3,93
|185.299
|% -6,21
|
|DGGYO
|2,90
|24.739.005
|% -5,84
|
|YYAPI
|0,45
|8.028.196
|% -4,26
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 1,98
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 2,77
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 11,69
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 8,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3607
|7,3976
|% -1,29
|
|Frank
|5,7585
|5,7932
|% -1,52
|
|Riyal
|1,5229
|1,5305
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,20
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,92
|60,92
|1,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 99, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 7, 374.00 milyon TL de
-
17:59VAKKO
Yüzde 6.07 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 799, 642 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.13 oranında artışla 29.52 lira fiyatla işlem gören hissede 836, 596 adet işlem
-
17:56CRDFA
Yüzde 6.95 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 406 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, ARCLK, TOASO