***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu kararıylaBankamız risk stratejisini, risk iştahını, risk yönetimi politikasını, risk yönetimi prosedürlerini ve iç kontrol sürecini gözden geçirme, belirleme ve ilgili üst düzey yöneticiler ile risk yönetimi bölümlerinin risk yönetimi çalışmalarını denetlemede ve değerlendirmede Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla- 5 Yönetim Kurulu Üyesinden oluşan bir Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi'nin kurulmasına,-Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeliklerine Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang GAO, Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Shaoxiong XIE, Yönetim Kurulu Üyesi Peiguo LIU, Yönetim Kurulu Üyesi Jianfeng ZHENG ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ying WANG'ın atanmalarına,-Komite'de Başkanlık görevinin Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang GAO tarafından yerine getirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794408BIST