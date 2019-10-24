***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 4.000.000 -885.497 -537.421 2.577.082 2.577.082Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.370 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.370 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-537.421 537.421 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-132.907 -132.907 -132.907Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı1.000.000 1.000.000 1.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.425.288 -132.907 3.441.805 3.441.805Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler82.273 -82.273 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)945.278 945.278 945.278Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.343.015 945.278 4.602.263 4.602.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.669 -1.621.837Dönem Karı (Zararı)945.278 -132.907Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-597.263 -348.361Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6 3.515 3.241Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler73.176 8.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler73.176 22.015Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -13.949Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-648.836 -354.825Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-648.836 -354.825Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-25.118 -4.843İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-264.346 -1.140.569Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-187.021 -3.277İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-187.021 -3.277Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-132.910 -98.084Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.447 -28.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.447 -28.950Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.238 39.139İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)54.238 39.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-100 -1.049.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-100 -1.049.397Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları83.669 -1.621.837YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.829Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.829FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI649.379 1.336.853Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 1.000.000Alınan Faiz649.379 336.853YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)733.048 -286.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)733.048 -286.813DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.645.176 2.596.412DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.378.224 2.309.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.379.957 3.643.351Ticari Alacaklar4 281.578 94.557İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 272.316 82.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 9.262 11.978Diğer Alacaklar100 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar100 0Peşin Ödenmiş Giderler7 238.667 105.757İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 238.667 105.757ARA TOPLAM4.900.302 3.843.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.900.302 3.843.665DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar5 2.735 3.455Diğer Maddi Duran Varlıklar5 2.735 3.455Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 3.654 6.449Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 3.654 6.449Ertelenmiş Vergi Varlığı17 61.406 36.288TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.795 46.192TOPLAM VARLIKLAR4.968.097 3.889.857KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 6.300 4.853İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 6.300 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 4.853Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 73.816 37.353Diğer Borçlar166.973 108.634İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 94.336 50.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 72.637 58.248ARA TOPLAM247.089 150.840TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER247.089 150.840UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 118.745 82.032TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER118.745 82.032TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER365.834 232.872ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.602.263 3.656.985Ödenmiş Sermaye11 5.000.000 5.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.343.015 -1.425.288Net Dönem Karı veya Zararı945.278 82.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.602.263 3.656.985TOPLAM KAYNAKLAR4.968.097 3.889.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.058.064 830.036TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.058.064 830.036Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)2.058.064 830.036Genel Yönetim Giderleri15 -1.736.326 -1.286.569Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 648.836 355.324Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -50.412 -35.873ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)920.162 -137.082FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)920.162 -137.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)920.162 -137.082Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25.116 4.175Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7 25.116 4.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)945.278 -132.907DÖNEM KARI (ZARARI)945.278 -132.907Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları945.278 -132.907Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)945.278 -132.907Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları945.278 -132.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794609BIST