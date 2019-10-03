***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 13:54
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2019/3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.471,5 % 0,1391391
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.268 % 0,29130433
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.690,09 % 0,10781988
Fon Yönetim Ücreti
37.271,47 % 1,49385532
Hisse Senedi Komisyonu
1.118,89 % 0,04484556
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.527,72 % 0,10131202
Vadeli Ters Repo Komisyonu
63,94 % 0,00256274
Borsa Para Piyasası Komisyonu
914,11 % 0,03663789
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
788,8 % 0,03161542
Türev Araçlar Komisyonu
1.914,72 % 0,07674274
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.509,4 % 0,06049735
TOPLAM GİDERLER
59.538,64 % 2,38633234
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.494.985,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789866
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0028
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,75
|Açılış
|: 275,76
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91