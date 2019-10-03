***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.471,5 % 0,1391391Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.268 % 0,29130433Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.690,09 % 0,10781988Fon Yönetim Ücreti37.271,47 % 1,49385532Hisse Senedi Komisyonu1.118,89 % 0,04484556Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.527,72 % 0,10131202Vadeli Ters Repo Komisyonu63,94 % 0,00256274Borsa Para Piyasası Komisyonu914,11 % 0,03663789Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar788,8 % 0,03161542Türev Araçlar Komisyonu1.914,72 % 0,07674274Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.509,4 % 0,06049735TOPLAM GİDERLER59.538,64 % 2,38633234DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.494.985,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789866BIST