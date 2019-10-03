***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 13:54
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.789,5 % 0,02206099
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.941,92 % 0,08558013
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.931,87 % 0,09778425
Fon Yönetim Ücreti
120.620,45 % 1,48701136
Hisse Senedi Komisyonu
9.569,41 % 0,11797188
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
679,4 % 0,00837566
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
917,76 % 0,01131416
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
788,8 % 0,00972434
Türev Araçlar Komisyonu
8.005,67 % 0,09869406
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.730,47 % 0,05831733
TOPLAM GİDERLER
161.975,25 % 1,99683418
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.111.602,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789867
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05276,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,01
|Açılış
|: 275,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91