***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.789,5 % 0,02206099Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.941,92 % 0,08558013Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.931,87 % 0,09778425Fon Yönetim Ücreti120.620,45 % 1,48701136Hisse Senedi Komisyonu9.569,41 % 0,11797188Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu679,4 % 0,00837566Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu917,76 % 0,01131416Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar788,8 % 0,00972434Türev Araçlar Komisyonu8.005,67 % 0,09869406Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.730,47 % 0,05831733TOPLAM GİDERLER161.975,25 % 1,99683418DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.111.602,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789867BIST