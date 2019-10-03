***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.887,17 % 0,03586392Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.330 % 0,03072335Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.496,84 % 0,16142987Fon Yönetim Ücreti142.132,23 % 1,31134466Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu213,54 % 0,00197017Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu614,25 % 0,00566721Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar788,8 % 0,00727765Türev Araçlar Komisyonu1.390,69 % 0,01283083Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.872,87 % 0,03573199TOPLAM GİDERLER173.726,39 % 1,60283965DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.838.663,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789868BIST