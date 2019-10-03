***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 13:55
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2019/3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.137,8 % 0,11972596
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.403 % 0,06477837
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.844,37 % 0,24781986
Fon Yönetim Ücreti
48.305,2 % 0,71068183
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18,32 % 0,00026953
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
279,73 % 0,00411548
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
485,8 % 0,00714725
Türev Araçlar Komisyonu
564,91 % 0,00831114
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.822,19 % 0,02680865
TOPLAM GİDERLER
80.861,32 % 1,18965807
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.797.021,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789871
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0045
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,75
|Açılış
|: 275,76
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91