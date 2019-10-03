***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.137,8 % 0,11972596Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.403 % 0,06477837Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.844,37 % 0,24781986Fon Yönetim Ücreti48.305,2 % 0,71068183Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu18,32 % 0,00026953Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu279,73 % 0,00411548Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar485,8 % 0,00714725Türev Araçlar Komisyonu564,91 % 0,00831114Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.822,19 % 0,02680865TOPLAM GİDERLER80.861,32 % 1,18965807DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.797.021,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789871BIST