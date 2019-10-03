***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.471,5 % 0,00230467Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.520,08 % 0,00698411Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.192,77 % 0,05191088Fon Yönetim Ücreti1.101.799,58 % 0,73146642Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu65,99 % 0,00004381Gecelik Ters Repo Komisyonu188.094 % 0,12487248Vadeli Ters Repo Komisyonu9.076,06 % 0,00602545Borsa Para Piyasası Komisyonu4.397,16 % 0,0029192Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar788,8 % 0,00052367Türev Araçlar Komisyonu931,34 % 0,0006183Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler67.370,44 % 0,04472611TOPLAM GİDERLER1.464.707,72 % 0,97239509DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ150.628.867,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789869BIST