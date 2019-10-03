***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 13:54
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2019/3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.471,5 % 0,00230467
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.520,08 % 0,00698411
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
78.192,77 % 0,05191088
Fon Yönetim Ücreti
1.101.799,58 % 0,73146642
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
65,99 % 0,00004381
Gecelik Ters Repo Komisyonu
188.094 % 0,12487248
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9.076,06 % 0,00602545
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.397,16 % 0,0029192
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
788,8 % 0,00052367
Türev Araçlar Komisyonu
931,34 % 0,0006183
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
67.370,44 % 0,04472611
TOPLAM GİDERLER
1.464.707,72 % 0,97239509
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
150.628.867,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789869
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0045
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,75
|Açılış
|: 275,76
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91