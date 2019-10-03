***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 13:55
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2019/3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.471,5 % 0,04764099
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.969 % 0,05446841
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.317,87 % 0,10042649
Fon Yönetim Ücreti
106.029,41 % 1,45509033
Hisse Senedi Komisyonu
1.021,65 % 0,01402057
Tahvil Bono Komisyonu
105,97 % 0,00145428
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.445,27 % 0,10217486
Vadeli Ters Repo Komisyonu
266,81 % 0,00366156
Borsa Para Piyasası Komisyonu
815,04 % 0,01118517
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
788,8 % 0,01082506
Türev Araçlar Komisyonu
2.623,02 % 0,03599691
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.439,37 % 0,04720006
TOPLAM GİDERLER
137.293,71 % 1,88414469
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.286.792,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789870
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 275,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91