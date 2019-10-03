***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.471,5 % 0,04764099Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.969 % 0,05446841Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.317,87 % 0,10042649Fon Yönetim Ücreti106.029,41 % 1,45509033Hisse Senedi Komisyonu1.021,65 % 0,01402057Tahvil Bono Komisyonu105,97 % 0,00145428Gecelik Ters Repo Komisyonu7.445,27 % 0,10217486Vadeli Ters Repo Komisyonu266,81 % 0,00366156Borsa Para Piyasası Komisyonu815,04 % 0,01118517Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar788,8 % 0,01082506Türev Araçlar Komisyonu2.623,02 % 0,03599691Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.439,37 % 0,04720006TOPLAM GİDERLER137.293,71 % 1,88414469DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.286.792,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789870BIST