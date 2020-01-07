***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.634 % 0,19346398Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.152 % 0,25683868Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.082,34 % 0,17043284Fon Yönetim Ücreti48.067,53 % 2,00676216Hisse Senedi Komisyonu1.569,08 % 0,06550722Tahvil Bono Komisyonu5,06 % 0,00021125Gecelik Ters Repo Komisyonu3.146,41 % 0,13135887Vadeli Ters Repo Komisyonu119,29 % 0,00498022Borsa Para Piyasası Komisyonu1.384,76 % 0,05781208Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.007,7 % 0,04207028Türev Araçlar Komisyonu3.315,44 % 0,13841567Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.837,01 % 0,07669298TOPLAM GİDERLER75.320,62 % 3,14454623DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.395.277,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808593BIST