***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.394 % 0,03069553Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.861,95 % 0,0751611Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.302,87 % 0,17056754Fon Yönetim Ücreti155.933,51 % 1,99935761Hisse Senedi Komisyonu13.004,26 % 0,1667388Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu767,56 % 0,00984155Vadeli Ters Repo Komisyonu9,14 % 0,00011719Borsa Para Piyasası Komisyonu1.448,12 % 0,01856759Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.007,7 % 0,01292059Türev Araçlar Komisyonu9.828,91 % 0,12602491Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.689,81 % 0,04731023TOPLAM GİDERLER207.247,83 % 2,65730264DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.799.180,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808594BIST