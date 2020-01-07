***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.136,38 % 0,03792283Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.330 % 0,03052984Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.566,84 % 0,20689551Fon Yönetim Ücreti191.389,72 % 1,75468407Hisse Senedi Komisyonu4,07 % 0,00003731Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu218,11 % 0,00199966Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.047,44 % 0,00960306Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.007,7 % 0,00923872Türev Araçlar Komisyonu2.752,14 % 0,02523195Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.441,87 % 0,05905984TOPLAM GİDERLER232.894,27 % 2,13520279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.907.360,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808595BIST