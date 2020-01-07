***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.734 % 0,00202822Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.081,31 % 0,00384641Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122.832,77 % 0,06671999Fon Yönetim Ücreti2.014.458,22 % 1,09420822Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu195,12 % 0,00010598Gecelik Ters Repo Komisyonu290.396,7 % 0,15773693Vadeli Ters Repo Komisyonu17.047,27 % 0,00925969Borsa Para Piyasası Komisyonu4.433,37 % 0,00240811Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.007,7 % 0,00054736Türev Araçlar Komisyonu931,34 % 0,00050588Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.679,85 % 0,04979842TOPLAM GİDERLER2.553.797,65 % 1,38716522DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ184.101.909,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808596BIST