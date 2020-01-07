***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.634 % 0,06829163Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.248 % 0,06260311Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.652,66 % 0,14225202Fon Yönetim Ücreti133.093,36 % 1,96140739Hisse Senedi Komisyonu1.384,66 % 0,02040584Tahvil Bono Komisyonu151,81 % 0,00223724Gecelik Ters Repo Komisyonu9.273,6 % 0,13666578Vadeli Ters Repo Komisyonu636,19 % 0,00937558Borsa Para Piyasası Komisyonu1.303,69 % 0,01921258Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.007,7 % 0,01485055Türev Araçlar Komisyonu3.614,55 % 0,05326791Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.328,35 % 0,04905016TOPLAM GİDERLER172.328,57 % 2,53961979DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.785.605,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808597BIST