***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019/4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.967,83 % 0,10535247Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.984 % 0,09047711Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.104,92 % 0,30398315Fon Yönetim Ücreti63.724,1 % 0,96349811Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu18,32 % 0,000277Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu317,38 % 0,00479873Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar704,7 % 0,01065495Türev Araçlar Komisyonu582,91 % 0,00881351Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.800,51 % 0,10282261TOPLAM GİDERLER105.204,67 % 1,59067764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.613.827,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808598BIST