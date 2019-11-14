***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.11.2019 12:26
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Yöneticisi olduğumuz FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FET)'un portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan QNB Finansbank A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 13.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda " Fitch Ratings Tarafından Açıklanan Kredi Derecelendirme Notları Hk." konulu açıklama yapmıştır.
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ 798551 linkinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798858
BIST
15:16103.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -885,56
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:165,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:166,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:16271,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,59
|Açılış
|: 271,73
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,64
|96.906.998
|% 17,86
|
|KLNMA
|38,56
|16.453.003
|% 14,97
|
|RYGYO
|2,35
|8.243.888
|% 13,53
|
|PINSU
|2,26
|21.479.560
|% 10,78
|
|FLAP
|3,38
|84.488.125
|% 9,03
|
|METRO
|2,53
|80.790.146
|% -12,15
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,85
|18.894.683
|% -6,56
|
|SMART
|3,24
|16.492.820
|% -6,09
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|ASELS
|19,02
|373.090.733
|% -1,35
|
|PGSUS
|75,10
|329.090.239
|% -1,18
|
|GARAN
|9,79
|325.244.506
|% -1,61
|
|HALKB
|5,76
|264.958.885
|% -3,03
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|KRDMD
|2,32
|236.711.241
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,72
|186.759.392
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|84.430.324
|% -1,54
|
|PETKM
|3,65
|217.600.097
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3682
|7,4051
|% 0,19
|
|Frank
|5,7981
|5,8330
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5303
|1,5380
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,92
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|8,50
|
|Yarım
|869
|891
|4,11
|
|Çeyrek
|436
|446
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|0,76
|
Seans Raporu
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15:30XU100
Endeks 103, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 7, 452.00 milyon TL de
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15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, KCHOL, TTKOM
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15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -881, 09 kaybederek (% -0.87 ) 99, 895
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15:25
PINSU, KLNMA, INFO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:25
Bu seansda işlem gören 316 hisse senedinden 140 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 128 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 48 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem