***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYöneticisi olduğumuz FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FET)'nun portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 21.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda "JCR Eurasia Rating, Uluslararası YP ve TP derecelendirme notlarının yeniden uyumlulaştırılması" konulu açıklama yapmıştır. İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799941 linkinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800132BIST