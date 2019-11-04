***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2019 12:03
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2019 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796314
BIST
15:42100.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.675,10
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:425,6925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0147
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:426,3536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0263
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:42276,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,92
|Açılış
|: 276,98
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.291.840
|% 19,99
|
|HATEK
|4,98
|10.252.655
|% 18,57
|
|QNBFL
|31,44
|543.400
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.639.014
|% -7,06
|
|SASA
|6,38
|198.258.943
|% -6,86
|
|THYAO
|11,86
|612.305.053
|% 2,51
|
|ASELS
|18,93
|258.178.117
|% 2,94
|
|GARAN
|9,49
|234.776.835
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,67
|221.127.100
|% 2,69
|
|FENER
|16,77
|218.416.406
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,67
|221.127.100
|% 2,69
|
|KRDMD
|2,21
|180.887.641
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|612.305.053
|% 2,51
|
|PETKM
|3,48
|153.349.694
|% 1,46
|
|VAKFN
|1,66
|70.497.051
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3301
|7,3668
|% -0,43
|
|Frank
|5,7392
|5,7738
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5136
|1,5212
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-1,91
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.826
|1.872
|-7,80
|
|Yarım
|883
|906
|-3,78
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,88
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,86
|
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