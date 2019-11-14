***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
14.11.2019 12:24
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (ICD)'un portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Akbank T.A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 13.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda "Kredi Derecelendirme Notu Hk." konulu açıklama yapmıştır.
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798572 linkinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798852
BIST
18:05105.380
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|: 104.475
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|Önceki Kapanış
|: 271,81
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272,25
En Düşük
270,33
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.281.911
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|408.696
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.650.362
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.932.179
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 2,16
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|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3937
|7,4308
|% 0,17
|
|Frank
|5,7837
|5,8186
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5281
|1,5358
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-4,22
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
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|B. Petrol
|63,33
|63,33
|1,05
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