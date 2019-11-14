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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

14.11.2019 12:26
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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

   Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz  ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (ICE)'un portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan QNB Finansbank A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 13.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda " Fitch Ratings Tarafından Açıklanan Kredi Derecelendirme Notları Hk." konulu açıklama yapmıştır.
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ 798551 linkinden ulaşılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798857


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