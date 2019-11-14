***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
14.11.2019 12:26
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (ICE)'un portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 13.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda " Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Notu Hk." konulu açıklama yapmıştır.
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ 798595 linkinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798859
BIST
15:16103.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -885,56
|Açılış
|: 104.307
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|Önceki Kapanış
|: 104.828
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103.563
15:165,7562
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|: 271,73
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|Önceki Kapanış
|: 270,10
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273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,64
|96.906.998
|% 17,86
|
|KLNMA
|38,56
|16.453.003
|% 14,97
|
|RYGYO
|2,35
|8.243.888
|% 13,53
|
|PINSU
|2,26
|21.479.560
|% 10,78
|
|FLAP
|3,38
|84.488.125
|% 9,03
|
|METRO
|2,53
|80.790.146
|% -12,15
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,85
|18.894.683
|% -6,56
|
|SMART
|3,24
|16.492.820
|% -6,09
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|ASELS
|19,02
|373.090.733
|% -1,35
|
|PGSUS
|75,10
|329.090.239
|% -1,18
|
|GARAN
|9,79
|325.244.506
|% -1,61
|
|HALKB
|5,76
|264.958.885
|% -3,03
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|KRDMD
|2,32
|236.711.241
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,72
|186.759.392
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|84.430.324
|% -1,54
|
|PETKM
|3,65
|217.600.097
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3682
|7,4051
|% 0,19
|
|Frank
|5,7981
|5,8330
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5303
|1,5380
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|4,39
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|6,43
|
|Yarım
|868
|890
|3,11
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,75
|