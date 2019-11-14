***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (ICC)'un portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan QNB Finansbank A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 13.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda " Fitch Ratings Tarafından Açıklanan Kredi Derecelendirme Notları Hk." konulu açıklama yapmıştır.İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ 798551 linkinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798855BIST