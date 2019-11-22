***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
22.11.2019 16:21
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (ICD)'un portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 21.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda "JCR Eurasia Rating, Uluslararası YP ve TP derecelendirme notlarının yeniden uyumlulaştırılması" konulu açıklama yapmıştır. İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799941 linkinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800130
BIST
16:51106.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -517,32
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:515,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0194
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7191
En Düşük
5,6924
16:516,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:51270,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,63
|Açılış
|: 270,15
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,27
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|45.728.796
|% 19,89
|
|AKENR
|0,94
|70.897.876
|% 13,25
|
|SANKO
|5,56
|29.979.233
|% 11,65
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|KLGYO
|3,02
|97.559.929
|% -10,91
|
|MGROS
|22,84
|208.236.199
|% -7,68
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,63
|25.289.916
|% -4,68
|
|GARFA
|3,51
|4.711.969
|% -4,62
|
|THYAO
|13,55
|939.079.134
|% -1,45
|
|GARAN
|10,15
|257.111.860
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|246.122.603
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|239.118.238
|% -0,52
|
|MGROS
|22,84
|208.236.199
|% -7,68
|
|OZGYO
|1,49
|171.178.257
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|194.175.368
|% 0,43
|
|AKENR
|0,94
|70.897.876
|% 13,25
|
|EKGYO
|1,46
|108.672.240
|% -1,35
|
|THYAO
|13,55
|939.079.134
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3281
|7,3649
|% -0,08
|
|Frank
|5,7268
|5,7613
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5196
|1,5273
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.469
|3,42
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,76
|
|Yarım
|862
|884
|2,78
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|-0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:07XU100
Endeks 106, 290 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 5, 749.00 milyon TL de
-
17:07MGROS
Yüzde -7.68 oranında düşüşle 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 094, 518 adet işlem
-
17:06OYAYO
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 097, 437 adet işlem
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TKFEN, PGSUS
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -649, 97 kaybederek (% -0.63 ) 101, 967