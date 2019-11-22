***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (ICD)'un portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 21.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda "JCR Eurasia Rating, Uluslararası YP ve TP derecelendirme notlarının yeniden uyumlulaştırılması" konulu açıklama yapmıştır. İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799941 linkinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800130BIST