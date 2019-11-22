***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
22.11.2019 16:21
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (ICE)'nun portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 21.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda "JCR Eurasia Rating, Uluslararası YP ve TP derecelendirme notlarının yeniden uyumlulaştırılması" konulu açıklama yapmıştır. İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799941 linkinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800131
BIST
16:45106.211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -594,10
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:455,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0175
|Açılış
|: 5,7140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7172
En Düşük
5,6924
16:456,3240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:45270,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,57
|Açılış
|: 270,09
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,15
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|41.703.510
|% 19,89
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,53
|29.893.996
|% 11,04
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.250.251
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.655.997
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|934.127.047
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|255.618.696
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.875.286
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|237.012.171
|% -0,52
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,49
|170.736.650
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|187.307.252
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|934.127.047
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3269
|7,3636
|% -0,10
|
|Frank
|5,7248
|5,7593
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5196
|1,5272
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|4,51
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,46
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|4,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,59
|
|Yarım
|862
|884
|2,70
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|-0,16
|
Seans Raporu
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16:59OYAYO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 031, 048 adet işlem
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -825, 38 kaybederek (% -0.63 ) 130, 887
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16:56XU100
Endeks 106, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 5, 665.00 milyon TL de
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16:56MARKA
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 468, 182 adet işlem
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16:54MGROS
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 048, 884 adet işlem