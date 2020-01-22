***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
22.01.2020 11:14
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (ICE)'nun portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Fibabanka A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 21.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda "Fitch Ratings, İlgili bankanın derecelendirme notlarının aşağıdaki şekilde teyit etmiştir. - Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notu "B+" (görünüm negatif) - Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notu "B" - Finansal Kapasite Notu "b" - Destek Notu "5" - Destek tabanı "NF" - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu "A-(tur)" (görünüm durağan) - Tahvil Kredi Notu "B+/RR4" - Sermaye Benzeri Tahvil KrediNotu "B-/RR5" İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813686 linkinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813929
BIST
12:17123.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -194,22
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
12:175,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
12:176,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
12:17297,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 297,42
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,15
|2.545.588
|% 14,95
|
|QNBFB
|102,60
|26.450.822
|% 14,83
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|VAKKO
|6,30
|24.021.245
|% 13,72
|
|ESCOM
|2,14
|16.457.825
|% 12,63
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|RYGYO
|7,95
|837.564
|% -5,81
|
|THYAO
|14,86
|774.464.265
|% -0,13
|
|HALKB
|7,06
|563.571.838
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,08
|446.594.472
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.834.837
|% -0,24
|
|IPEKE
|9,53
|332.206.574
|% 8,17
|
|KRDMD
|3,08
|446.594.472
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.834.837
|% -0,24
|
|HALKB
|7,06
|563.571.838
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,73
|121.571.147
|% 0,58
|
|IHLGM
|1,23
|77.060.485
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7210
|7,7597
|% 0,04
|
|Frank
|6,0825
|6,1192
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5778
|1,5857
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-1,10
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.997
|10,00
|
|Tam
|1.960
|2.009
|12,58
|
|Yarım
|947
|972
|6,09
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,48
|
Seans Raporu
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -187, 56 kaybederek (% -0.13 ) 149, 491
-
12:29XU100
Endeks 123, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 5, 969.00 milyon TL de
-
12:24XU100
Endeks 123, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 5, 820.00 milyon TL de
-
12:23RYSAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 720 adet işlem