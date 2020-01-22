***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (ICC)'un portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Fibabanka A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 21.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda "Fitch Ratings, İlgili bankanın derecelendirme notlarının aşağıdaki şekilde teyit etmiştir. - Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notu "B+" (görünüm negatif) - Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notu "B" - Finansal Kapasite Notu "b" - Destek Notu "5" - Destek tabanı "NF" - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu "A-(tur)" (görünüm durağan) - Tahvil Kredi Notu "B+/RR4" - Sermaye Benzeri Tahvil KrediNotu "B-/RR5" İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813686 linkinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813930BIST