***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 31.279 -160.381 -27.320 1.302.183 625.948 16.798.504 94.570.213 94.570.213Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-495.308 -495.308 -495.308Transferler841.473 15.957.031 -16.798.504 0 0Dönem Karı (Zararı)21.124.581 21.124.581 21.124.581Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-62.492 -62.492 -62.492Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -160.381 -89.812 2.143.656 16.087.671 21.124.581 115.136.994 115.136.994Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777Transferler1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0Dönem Karı (Zararı)25.255.077 25.255.077 25.255.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.638 17.638 17.638Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.168.150 -125.865 3.145.118 36.710.033 25.255.077 139.847.492 139.847.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.767.479 82.812.180Dönem Karı (Zararı)25.255.077 21.124.581Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25.255.077 21.124.581Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.349.823 -3.712.243Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 315.290 464.857Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.393.703 637.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 882.791 637.228Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 5.510.912 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-12.614.181 -11.056.948Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 91.973Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler91.973Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 7.255.011 6.150.647İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.922.294 58.799.975Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.359.633 18.288.051Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.233.025 8.381.408İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)82.579 9.044İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.150.446 8.372.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-417.841.339 108.945.054İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-417.113.641 109.315.253İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-727.698 -370.199Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler406.959.108 -73.721.695İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)406.959.108 -73.721.695Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -3.269.657 -377.648Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.643.798 -2.715.195İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.643.798 -2.715.195Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.682.606 76.212.313Ödenen Faiz-361.027 -125.934Alınan Faiz12.393.583 11.347.071Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -6.947.683 -4.621.270YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-192.990 -205.598Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-192.990 -205.598Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -192.990 -205.598FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.705.151Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.705.151Kredilerden Nakit Girişleri0 1.705.151YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.574.489 84.311.733NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.574.489 84.311.733DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ86.450.163 24.580.409DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ97.024.652 108.892.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 938.796.494 512.735.578Finansal Yatırımlar5 24.838.042 16.343.065Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar2.096.020 3.495.284Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar22.742.022 12.847.781Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar22.742.022 12.847.781Ticari Alacaklar52.027.058 56.260.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 82.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 52.027.058 56.177.504Diğer Alacaklar25.336 1.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 25.336 1.488Peşin Ödenmiş Giderler6 305.050 6.700İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler305.050 6.700Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 192.559 125.164ARA TOPLAM1.016.184.539 585.472.078TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.016.184.539 585.472.078DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 159.711 159.711Diğer Alacaklar6 1.802.770 1.464.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.802.770 1.464.665Maddi Duran Varlıklar744.437 881.962Diğer Maddi Duran Varlıklar7 744.437 881.962Maddi Olmayan Duran Varlıklar272.430 257.204Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 272.430 257.204Ertelenmiş Vergi Varlığı13 2.077.984 1.333.328TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.057.332 4.096.870TOPLAM VARLIKLAR1.021.241.871 589.568.948KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 871.010.504 466.675.110İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar871.010.504 466.675.110Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 0 310.732Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 1.051.984 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.699.145 3.224.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.386.200 3.162.451Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 312.945 61.598Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.087.537 2.605.195İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 5.087.537 2.605.195ARA TOPLAM878.849.170 472.815.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER878.849.170 472.815.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.545.209 2.179.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 2.545.209 2.179.085TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.545.209 2.179.085TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER881.394.379 474.994.171ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar139.847.492 114.574.777Ödenmiş Sermaye12 76.000.000 76.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 31.279 31.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 -1.168.150 -1.168.150Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.168.150 -1.168.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -125.865 -143.503Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-125.865 -143.503Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.145.118 2.143.656Yasal Yedekler3.145.118 2.143.656Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.710.033 16.087.671Net Dönem Karı veya Zararı25.255.077 21.623.824TOPLAM ÖZKAYNAKLAR139.847.492 114.574.777TOPLAM KAYNAKLAR1.021.241.871 589.568.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 159.837.599 116.344.421 64.613.989 43.382.691Satışların Maliyeti15 -157.484.532 -115.476.367 -63.853.090 -42.930.724TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.353.067 868.054 760.899 451.967Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı55.230.173 41.505.823 15.338.818 9.035.747Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri15 42.203.312 30.114.822 11.591.073 4.744.117Faiz Gelirleri13.026.861 11.391.001 3.747.745 4.291.630FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.230.173 41.505.823 15.338.818 9.035.747BRÜT KAR (ZARAR)57.583.240 42.373.877 16.099.717 9.487.714Genel Yönetim Giderleri15 -27.190.144 -24.396.343 -11.146.672 -9.672.362Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler433.084 3.032 359.102 140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-151.340 -334.053 236.652 -112.400ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.674.840 17.646.513 5.548.799 -296.908FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.674.840 17.646.513 5.548.799 -296.908Finansman Gelirleri7.818.696 10.909.267 1.063.169 7.699.477Finansman Giderleri-5.983.447 -1.189.247 -666.786 -600.379SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.510.089 27.366.533 5.945.182 6.802.190Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.255.012 -6.241.952 -1.073.607 -1.930.625Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -7.999.667 -6.150.647 -988.728 -2.025.202Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 744.655 -91.305 -84.879 94.577SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.255.077 21.124.581 4.871.575 4.871.565DÖNEM KARI (ZARARI)25.255.077 21.124.581 4.871.575 4.871.565Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.255.077 21.124.581 4.871.575 4.871.565Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.638 -62.492 17.297 -64.336Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları22.613 -80.118 22.176 -82.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.975 17.626 -4.879 18.146Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.975 17.626 -4.879 18.146DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.638 -62.492 17.297 -64.336TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.272.715 21.062.089 4.888.872 4.807.229Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları72.715 21.062.089 4.888.872 4.807.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794630BIST