***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2019 10:13
***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
05.12.2019 tarihinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 53.992 adet İDEAS hisse senedi 3,52 fiyattan satın almıştır.
Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş.'deki paylarımız 05.12.2019 itibarıyla %33,99 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/12/2019 53.992 53.992 3.174.959 3.228.951 % 33,42 % 33,42 % 33,99 % 33,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802202
BIST
12:24108.685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 26,39
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:245,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0139
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7647
En Düşük
5,7410
12:246,4021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4027
En Düşük
6,3837
12:24273,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 273,02
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|FMIZP
|32,86
|12.440.314
|% 11,31
|
|RYGYO
|3,03
|12.980.569
|% 10,99
|
|MEPET
|2,18
|21.626.909
|% 10,66
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.296.983
|% -19,98
|
|FONET
|6,75
|41.128.757
|% -15,63
|
|KFEIN
|11,93
|69.405.586
|% -12,79
|
|LOGO
|54,70
|10.397.034
|% -8,07
|
|LINK
|20,02
|4.522.273
|% -7,74
|
|THYAO
|13,69
|380.701.000
|% -0,58
|
|ASELS
|19,49
|322.554.838
|% -0,97
|
|ISFIN
|2,96
|294.499.400
|% 3,14
|
|GARAN
|10,42
|214.727.117
|% 0,97
|
|TTKOM
|7,27
|213.996.961
|% 2,11
|
|ISFIN
|2,96
|294.499.400
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,47
|105.748.280
|% -0,68
|
|TSKB
|1,16
|63.152.757
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,21
|114.116.712
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,47
|22.570.488
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5359
|7,5737
|% -0,10
|
|Frank
|5,8095
|5,8445
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,88
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|1,99
|
|Yarım
|870
|892
|0,96
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,49
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|-0,02
|