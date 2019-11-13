***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.11.2019 18:10
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 30.09.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/11/2019
Açıklamalar
Ekteki Gelir Tablosu, Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798745
BIST
18:05104.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 855,82
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
105.025
En Düşük
103.682
18:055,7434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0351
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7385
18:056,3227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0418
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3175
18:05270,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,31
|Açılış
|: 270,65
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,18
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.308.521
|% 20,00
|
|PKENT
|115,90
|465.374
|% 12,42
|
|PINSU
|2,04
|18.434.755
|% 12,09
|
|DERIM
|4,40
|19.652.999
|% 9,73
|
|AYEN
|3,05
|140.176.700
|% 9,32
|
|KLNMA
|33,54
|2.357.359
|% -14,96
|
|ISBTR
|21.999,90
|1.714.283
|% -14,25
|
|EGCYH
|0,10
|16.949
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|INFO
|4,92
|5.477
|% -6,29
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|ASELS
|19,28
|584.949.210
|% 1,15
|
|PGSUS
|76,00
|569.204.016
|% 6,89
|
|GARAN
|9,95
|394.971.516
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|OZGYO
|1,34
|239.225.347
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3531
|7,3900
|% -0,69
|
|Frank
|5,7825
|5,8174
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5283
|1,5360
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|6,82
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|0,42
|
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