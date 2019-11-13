***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak verilmiştir.Mali Tablonun Verilme Tarihi13/11/2019AçıklamalarEkteki Gelir Tablosu, Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798745BIST