***IDGYO* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.10.2019 08:52
***IDGYO******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.10.2019
Alım
500
1365
08.10.2019
Satım
1250
3460
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791743
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8450
En Düşük
5,8186
18:056,3891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4108
En Düşük
6,3744
18:05282,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,68
|Açılış
|: 282,93
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72