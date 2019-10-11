***IDGYO* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.10.2019 09:19
***IDGYO******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
10.10.2019
Alım
1000
2555
10.10.2019
Satım
750
1932,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792468
BIST
12:4798.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 203,24
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:475,8703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0333
|Açılış
|: 5,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:476,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:47282,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,73
|Açılış
|: 282,03
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15