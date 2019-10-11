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***IDGYO* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

11.10.2019 09:19
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***IDGYO******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Açıklamalar

        Piyasa yapıcısı olduğumuz İdealist Gayrimenkul Yatırım  Ortaklığı A.Ş.  ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin  özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.     (İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık  işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden  gerçekleştirilmektedir.)    
    İşlem  Tarihi
    10.10.2019
    Alım
    1000
    2555

    10.10.2019
    Satım
    750
    1932,50

   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792468


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