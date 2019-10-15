***IDGYO* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.10.2019 10:06
***IDGYO******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.10.2019
Alım
750
1917,50
14.10.2019
Satım
750
1910
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793249
BIST
10:2794.989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.007,50
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
10:275,8962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0307
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9342
En Düşük
5,8604
10:276,5029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0367
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5484
En Düşük
6,4753
10:27282,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,76
|Açılış
|: 282,78
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80