***IDGYO* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.10.2019 09:20
lığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.10.2019
Alım
250
660
15.10.2019
Satım
750
2000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793404
BIST
09:5593.515
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -1.742,90
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
93.515
En Düşük
93.515
09:555,9109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0059
|Açılış
|: 5,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9326
En Düşük
5,8955
09:556,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5515
En Düşük
6,5154
09:55281,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 281,77
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
281,24