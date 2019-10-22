***IDGYO* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.10.2019 08:50
***IDGYO******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.10.2019
Alım
250
675
21.10.2019
Satım
-
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794174
BIST
13:2897.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 540,90
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.081
En Düşük
97.268
13:285,8355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0228
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,8264
13:286,5042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0293
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4957
13:28279,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,50
|Açılış
|: 279,11
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
278,75