***IDGYO* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.10.2019 10:39
***IDGYO******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
23.10.2019
Alım
250
695
23.10.2019
Satım
500
1397,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794468
BIST
14:31101.203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.418,25
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.234
En Düşük
100.384
14:315,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0360
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7728
En Düşük
5,7300
14:316,4261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4281
En Düşük
6,3791
14:31275,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,89
|Açılış
|: 275,98
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.325.689
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.857
|% 19,88
|
|GEDIK
|4,98
|5.526.200
|% 15,28
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,75
|1.293.120
|% -4,55
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|12,04
|756.552.005
|% 1,18
|
|GARAN
|9,85
|441.280.342
|% 2,60
|
|AKBNK
|7,34
|393.759.258
|% 1,94
|
|ASELS
|18,41
|245.430.877
|% 1,38
|
|KRDMD
|2,26
|183.518.031
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,26
|183.518.031
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,21
|97.241.020
|% 9,01
|
|ISFIN
|2,43
|174.336.308
|% 4,29
|
|IHYAY
|0,91
|66.930.283
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,27
|88.699.548
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4034
|7,4406
|% 0,27
|
|Frank
|5,7915
|5,8263
|% 0,47
|
|Riyal
|1,5307
|1,5384
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|-1,65
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.820
|1.865
|-8,79
|
|Yarım
|880
|902
|-4,25
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|61,05
|61,05
|-0,12
|
Seans Raporu
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