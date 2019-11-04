***IDGYO* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.11.2019 09:58
***IDGYO******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
01.11.2019
Alım
1250
3392,50
01.11.2019
Satım
1000
2722,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796282
BIST
15:44100.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.672,56
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:445,6914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0158
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:446,3531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0268
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:44276,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,02
|Açılış
|: 276,86
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.293.940
|% 19,99
|
|HATEK
|5,02
|11.517.446
|% 19,52
|
|QNBFL
|31,44
|543.400
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|340.298
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.691.691
|% -7,06
|
|PKENT
|116,30
|352.852
|% -6,96
|
|THYAO
|11,86
|612.642.880
|% 2,51
|
|ASELS
|18,93
|260.409.787
|% 2,94
|
|GARAN
|9,49
|235.143.450
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,67
|221.553.372
|% 2,69
|
|FENER
|16,82
|221.095.114
|% 1,02
|
|ISFIN
|2,67
|221.553.372
|% 2,69
|
|KRDMD
|2,21
|181.100.410
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|612.642.880
|% 2,51
|
|PETKM
|3,49
|153.475.632
|% 1,75
|
|VAKFN
|1,65
|70.891.775
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3297
|7,3664
|% -0,43
|
|Frank
|5,7380
|5,7725
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5131
|1,5207
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-2,06
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.826
|1.872
|-7,80
|
|Yarım
|883
|906
|-3,78
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,88
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
Seans Raporu
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16:00NUHCM
Yüzde 5.35 oranında artışla 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 589, 504 adet işlem
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15:59SNGYO
Yüzde 6.58 oranında artışla 0.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 618, 308 adet işlem
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15:58BRISA
Yüzde 5.56 oranında artışla 6.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 089 adet işlem
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15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2258, 21 artarak (% 1.86 ) 123, 524
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15:57XU100
Endeks 100, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 4, 407.00 milyon TL de