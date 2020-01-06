***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşSMART KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2019 YILI YIL SONU GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ DEĞERLEME RAPORURapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34/g maddesi uyarınca, şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2019 Yılı Yıl Sonu Değerleme Raporu Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporu açıklamamız ekinde ve şirketimiz web sitesinde (www.idealistgyo.com) bulunmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807905BIST