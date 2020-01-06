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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

06.01.2020 17:21
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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
SMART KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2019 YILI YIL SONU GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ DEĞERLEME RAPORU
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34/g maddesi uyarınca,  şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2019 Yılı Yıl Sonu Değerleme Raporu Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne  yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporu açıklamamız ekinde ve şirketimiz web sitesinde (www.idealistgyo.com)  bulunmaktadır.     
   Kamuoyuna saygıyla duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807905


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 2,51 11.505.514 % 14,61  
ALGYO 96,40 271.312.144 % 13,55  
DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8277 7,8669 % 0,52  
Frank 6,1306 6,1676 % 0,16  
Riyal 1,5860 1,5939 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.564 1.564 15,20  
Altın Gr. 300 300 2,22  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,06 18,11 0,06  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,00  
B. Petrol 69,09 69,09 0,49  
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