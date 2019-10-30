***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -110.720 -12.072 -1.320.328 -697.763 7.859.117 7.859.117Transferler-697.763 -697.763Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.525 -673.978 -672.453 -672.453Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)110.720 110.720 110.720Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -10.547 -2.018.091 -673.978 7.297.384 7.297.384Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227Transferler-1.008.898 1.008.898Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.851 -985.714 -996.565 -996.565Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -24.964 -2.914.660 -985.714 6.074.662 6.074.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.318.873 -1.776.354Dönem Karı (Zararı)-985.714 -673.978Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İ 16.852 8.925Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 6.479 4.187Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.373 4.738Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 10.373 4.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-348.871 -1.114.735Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler885.732 -876.100Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -2.331.190 -731.930Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -93.545 -125.243Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.077.096 267.081Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)47.227 51.228Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -377.140 363.500Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)835.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-392.051 -63.271Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.317.733 -1.779.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.140 3.434YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.254 -34.523Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.254 -34.523Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.254 -34.523FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.299.415 1.792.529İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 110.720Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 110.720Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 5.781.689 1.681.809Kredilerden Nakit Girişleri6 5.781.689 1.681.809Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.482.274 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.482.274 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.978.288 -18.348NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)80.364 36.436DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.058.652 18.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.058.652 80.364Diğer Alacaklar8.164 893.896İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 885.826İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.164 8.070Stoklar8 9.934.273 7.603.083Peşin Ödenmiş Giderler7 990.988 897.443İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler990.988 897.443Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.184 44Diğer Dönen Varlıklar925.939 535.035ARA TOPLAM14.919.200 10.009.865TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.919.200 10.009.865DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar33.220 36.652Diğer Maddi Duran Varlıklar33.220 36.652Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.476 3.269Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.476 3.269TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.696 39.921TOPLAM VARLIKLAR14.954.896 10.049.786KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.992.645 1.119.942İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.992.645 1.119.942Banka Kredileri2.992.645 1.119.942Ticari Borçlar1.181.089 103.993İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.181.089 103.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar134.034 86.807Diğer Borçlar336.924 714.064İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 331.765 712.480İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.159 1.584Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.260.550 425.550İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.260.550 425.550Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 1.147İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 1.147ARA TOPLAM5.905.242 2.451.503TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.905.242 2.451.503UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.928.312 501.600İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.928.312 501.600Banka Kredileri2.928.312 501.600Uzun Vadeli Karşılıklar46.680 25.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar46.680 25.456TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.974.992 527.056TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.880.234 2.978.559ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11 6.074.662 7.071.227Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.964 -14.113Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.964 -14.113Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.964 -14.113Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.914.660 -1.905.762Net Dönem Karı veya Zararı-985.714 -1.008.898TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.074.662 7.071.227TOPLAM KAYNAKLAR14.954.896 10.049.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri12 -448.885 -597.405 -126.171 -300.659Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.856 130.054 18.270 129.476Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-97 -33.548 -43 -16.187ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-416.126 -500.899 -107.944 -187.370Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4 145.501 1.038 407 750FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-270.625 -499.861 -107.537 -186.620Finansman Gelirleri-715.089 -174.117 -436.764 -174.117SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-985.714 -673.978 -544.301 -360.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-985.714 -673.978 -544.301 -360.737DÖNEM KARI (ZARARI)-985.714 -673.978 -544.301 -360.737Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-985.714 -673.978 -544.301 -360.737Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 14 -0,09900000 -0,06700000 -0,05400000 -0,03600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.851 1.525 -11.363 140Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -10.851 1.525 -11.363 140Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.851 1.525 -11.363 140TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-996.565 -672.453 -555.664 -360.597Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-996.565 -672.453 -555.664 -360.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795557BIST