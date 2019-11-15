***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.11.2019 11:14
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 30.09.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÜMRANİYE VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 YILI 3.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/11/2019
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı bulunduğu Ümraniye Vergi Dairesi'ne verilen 2019 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ilişikte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799082
BIST
11:49104.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 937,19
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:495,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:496,3543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:49271,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 271,82
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,70
|3.927.769
|% 14,23
|
|KLNMA
|42,94
|20.185.487
|% 11,36
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.847.956
|% -6,50
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|KLGYO
|2,57
|34.995.685
|% -4,10
|
|THYAO
|13,67
|446.827.576
|% 0,44
|
|GARAN
|9,82
|129.839.425
|% 0,82
|
|ASELS
|19,16
|114.761.478
|% 1,05
|
|KARSN
|1,35
|111.072.736
|% 6,30
|
|HALKB
|5,76
|110.684.125
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.072.736
|% 6,30
|
|THYAO
|13,67
|446.827.576
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,33
|72.209.318
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,76
|80.937.755
|% 1,47
|
|OZGYO
|1,27
|28.749.819
|% -3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4012
|7,4383
|% 0,28
|
|Frank
|5,8079
|5,8429
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5327
|1,5404
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-3,96
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,06
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,33
|62,33
|0,05
|
Seans Raporu
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