***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDAİRESatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Madenler mahallesi, İdealistkent Caddesi, N7 / Alan:84.152,55m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/10/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VARToplam Satış Bedeli3000000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,65Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%30Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,214Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%85Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,089İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)-0,00Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih16.10.2019Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkisi beklenmektedir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı1750000Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme sermayesi olarak kullanılacaktırVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokKarşı TarafNERMİN YILDIZKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiMüşteriVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYokMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi31.12.2018 Tarihli Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni2018 Yılı yıl sonu değerleme raporu baz alındıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2018 / 2018-İDEALİSTGYO-01Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar3764296İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGünümüz mevcut piyasa koşullarının ortaya çıkarmış olduğu bir durumAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 13-14-26-27 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 16.10.2019 tarihi itibarı ile 3.000.000 TL (KDV Dahil) bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır.Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500 TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin AARTIBİR Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2018 tarihli değerleme raporundaki değeri 3.764.296 TL (KDV Hariç)'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795079BIST