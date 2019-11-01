***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
01.11.2019 17:18
DEALİSTGYO-01
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
AARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
3764296
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Günümüz mevcut piyasa koşullarının ortaya çıkarmış olduğu bir durum
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 13-14-26-27 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 16.10.2019 tarihi itibarı ile 3.000.000 TL (KDV Dahil) bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır.
Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500 TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin AARTIBİR Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2018 tarihli değerleme raporundaki değeri 3.764.296 TL (KDV Hariç)'dir. Söz konusu bağımsız bölümlerin satış fiyatı, ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796151
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05277,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,79
|Açılış
|: 277,13
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3706
|7,4076
|% -0,04
|
|Frank
|5,7697
|5,8044
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5177
|1,5253
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-1,51
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,81
|60,81
|1,19
|
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