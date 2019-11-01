***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









DEALİSTGYO-01Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar3764296İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGünümüz mevcut piyasa koşullarının ortaya çıkarmış olduğu bir durumAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 13-14-26-27 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 16.10.2019 tarihi itibarı ile 3.000.000 TL (KDV Dahil) bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır.Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500 TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin AARTIBİR Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2018 tarihli değerleme raporundaki değeri 3.764.296 TL (KDV Hariç)'dir. Söz konusu bağımsız bölümlerin satış fiyatı, ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796151BIST