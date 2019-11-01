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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

01.11.2019 17:18
GÜNCEL HABERLER
DEALİSTGYO-01
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
AARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
3764296
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Günümüz mevcut piyasa koşullarının ortaya çıkarmış olduğu bir durum
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 13-14-26-27 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 16.10.2019 tarihi itibarı ile 3.000.000 TL (KDV Dahil) bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır.
Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500 TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin AARTIBİR Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2018 tarihli değerleme raporundaki değeri 3.764.296 TL (KDV Hariç)'dir. Söz konusu bağımsız bölümlerin satış fiyatı, ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796151


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MSGYO 1,70 60.307.481 % 15,65  
ISKUR 150.000,00 150.000 % 14,07  
BERA 3,18 162.927.037 % 13,57  
ANELE 2,25 47.535.399 % 12,50  
KLMSN 14,46 54.791.426 % 10,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3706 7,4076 % -0,04  
Frank 5,7697 5,8044 % 0,01  
Riyal 1,5177 1,5253 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 -1,51  
Altın Gr. 277 277 -0,79  
Cumhuriyet 1.841 1.869 -2,00  
Tam 1.833 1.878 -1,52  
Yarım 886 909 -0,73  
Çeyrek 444 454 -0,37  
Gümüş.Ons 18,08 18,11 -0,01  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,01  
B. Petrol 60,81 60,81 1,19  
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