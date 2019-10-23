***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2019 13:50
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.10.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.
1- Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Madenler mahallesi, İdealist kent caddesi, N4 adresindeki idealistkent 2.Etapta mevcut bağımsız bölümlerin tadilatı (ince işler kapsamındaki imalatlarının yaptırılması) için İdealist İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
2-Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794343
BIST
16:2399.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.636,44
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.556
En Düşük
98.637
16:235,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0509
|Açılış
|: 5,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7556
16:236,4069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0568
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4040
16:23276,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,24
|Açılış
|: 276,64
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.534.343
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,90
|25.079.357
|% 16,52
|
|TURGG
|42,76
|15.529.789
|% 13,00
|
|IHYAY
|0,87
|102.121.512
|% 12,99
|
|DOKTA
|35,56
|7.695.797
|% 11,47
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|154.834
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,90
|21.947.657
|% -5,84
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|DOCO
|538,00
|677.853
|% -4,07
|
|THYAO
|11,89
|1.185.601.047
|% 2,77
|
|GARAN
|9,62
|437.626.580
|% 3,22
|
|ASELS
|18,08
|409.532.729
|% 2,32
|
|AKBNK
|7,17
|388.587.216
|% 1,56
|
|KRDMD
|2,24
|306.447.486
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.447.486
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|102.121.512
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.520.091
|% 6,00
|
|THYAO
|11,89
|1.185.601.047
|% 2,77
|
|IHLGM
|0,88
|85.774.486
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4094
|7,4466
|% -0,63
|
|Frank
|5,8050
|5,8400
|% -0,72
|
|Riyal
|1,5330
|1,5407
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|4,76
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-12,28
|
|Yarım
|884
|906
|-5,93
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|58,89
|58,89
|-0,81
|
Seans Raporu
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