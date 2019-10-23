***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 22.10.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.1- Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Madenler mahallesi, İdealist kent caddesi, N4 adresindeki idealistkent 2.Etapta mevcut bağımsız bölümlerin tadilatı (ince işler kapsamındaki imalatlarının yaptırılması) için İdealist İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.2-Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794343BIST