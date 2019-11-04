***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2019 14:06
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.11.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.
1- Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 27/09/2019 tarihli ve 2019/182 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde açıklanmış olan Yeni Pazar Yapısı değişiklikleri ile, şirketimiz payları (IDGYO) 04.11.2019 tarihinden itibaren Ana pazar (Grup2) kapsamında işlem görecektir. Bu nedenle belirtilen tarihten itibaren şirketimizce piyasa yapıcılığı hizmeti alınması noktasında bir zorunluluk kalmadığından, 07.04.2016 tarihinde A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmış olan piyasa yapıcılığı hizmet sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.
2- Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796340
BIST
15:39100.096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.633,12
|Açılış
|: 99.267
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|Önceki Kapanış
|: 98.463
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100.164
En Düşük
99.144
15:395,6941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
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|Açılış
|: 5,6920
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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15:396,3524
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|: -0,43%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.289.932
|% 19,99
|
|HATEK
|4,90
|9.795.294
|% 16,67
|
|QNBFL
|31,44
|541.388
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,57
|27.618.851
|% -7,65
|
|PKENT
|116,30
|343.862
|% -6,96
|
|THYAO
|11,86
|607.713.279
|% 2,51
|
|ASELS
|18,90
|243.832.262
|% 2,77
|
|GARAN
|9,49
|234.433.921
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,66
|220.924.109
|% 2,31
|
|FENER
|16,75
|216.436.078
|% 0,60
|
|ISFIN
|2,66
|220.924.109
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,21
|180.735.856
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|607.713.279
|% 2,51
|
|PETKM
|3,49
|153.226.459
|% 1,75
|
|VAKFN
|1,66
|70.322.019
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3319
|7,3687
|% -0,40
|
|Frank
|5,7380
|5,7726
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5136
|1,5211
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|-1,30
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.826
|1.871
|-8,51
|
|Yarım
|882
|905
|-4,12
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,97
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