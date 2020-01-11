***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2020 15:18
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40.maddesinin 3.fıkrasının ç bendi uyarınca 2019 yılı içerisinde Kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında
1) 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde Şirketimiz gayrimenkul portföyünden yapılan satış işlemlerinin toplam tutarı 2.970.000TL (KDV Hariç) olarak gerçekleşmiştir.
2) 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde İdealist İnşaat Ticaret Limited Şirketi-İdealist GYO A.Ş.İş Ortaklığı'nın Yüklenicisi olduğu, İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projesi kapsamında imzalanmış olan satış vaadi sözleşmelerinin toplam tutarı 4.626.733TL (KDV Hariç) olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811970
BIST
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 673,25
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8612
18:056,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5124
18:05294,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,14
|Açılış
|: 294,87
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,93
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6502
|7,6886
|% 0,05
|
|Frank
|6,0170
|6,0533
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5618
|1,5696
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|9,06
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,23
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,04
|
|B. Petrol
|64,95
|64,95
|-0,41
|
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