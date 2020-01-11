***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmuyorYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40.maddesinin 3.fıkrasının ç bendi uyarınca 2019 yılı içerisinde Kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında1) 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde Şirketimiz gayrimenkul portföyünden yapılan satış işlemlerinin toplam tutarı 2.970.000TL (KDV Hariç) olarak gerçekleşmiştir.2) 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde İdealist İnşaat Ticaret Limited Şirketi-İdealist GYO A.Ş.İş Ortaklığı'nın Yüklenicisi olduğu, İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projesi kapsamında imzalanmış olan satış vaadi sözleşmelerinin toplam tutarı 4.626.733TL (KDV Hariç) olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811970BIST